رئيس مجلس الوزراء القطري يؤكد وقوف بلاده الدائم إلى جوار الصومال
22/7/2024-|آخر تحديث: 22/7/202405:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)
جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الصومال.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس وزراء جمهورية الصومال الفدرالية حمزة عبدي بري الذي يزور قطر حاليا.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل رئيس الوزراء الصومالي #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/IlfB6X2zwH
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 22, 2024
وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري جدد أيضا دعم قطر لمؤسسات الدولة الصومالية ولكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.
المصدر : الصحافة القطرية