الديمقراطيون يجمعون أكبر قدر من التبرعات بعد ترشح هاريس مكان بايدن

أعلنت مجموعة "أكت بلو" أنها سجلت أكبر عملية جمع تبرعات ليوم واحد في 2024 لصالح الحزب الديمقراطي بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للحلول محله في مواجهة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت المجموعة في بيان إنه "حتى الساعة التاسعة الواحدة بتوقيت غرينتش جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر "أكت بلو" بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف البيان أن يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024.

وتعتبر مجموعة "أكت بلو" مسؤولة عن جمع التبرعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي، وتسهل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديمقراطيين.

وأعلن الرئيس بايدن (81 عاما) تنحيه عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي بيان نشره على صفحته في منصة "إكس" قال بايدن (81 عاما) "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".

وأضاف "رغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي".

وأشادت هاريس بالقرار "الوطني" الذي اتخذه بايدن، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة ترامب.

وقالت في بيان "بهذا الصنيع الوطني المتفاني يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل اعتبار".

وأضافت هاريس "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس، ونيتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به، سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا لهزيمة دونالد ترامب".

وسارع العديد من الديمقراطيين إلى دعم هاريس، لكن بعض أعضاء الحزب الأقوياء -بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي– التزموا الصمت إلى الآن.