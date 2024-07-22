ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 163 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 163 صحفيا وصحفية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -في بيان- "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 وذلك بعد استشهاد الصحفي حيدر إبراهيم، الباحث الإعلامي والمختص في الشؤون الإعلامية".

والأحد، قال مصدر طبي بمستشفى "العودة" وسط قطاع غزة إن "الصحفي الفلسطيني معتصم غراب و4 آخرين، بينهم طفلتان، استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة غراب شمال مخيم النصيرات".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر تل أبيب قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.