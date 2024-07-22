إسرائيل تعلن وفاة أسيرين بغزة والعائلات تطالب بالمصادقة على الصفقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وفاة إسرائيليين اثنين قال إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسرتهما من محيط قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحتفظ بجثمانيهما.

وفي ذلك اليوم، هاجمت فصائل فلسطينية 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت عشرات الإسرائيليين؛ في ما اعتبرته ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مندوبيه أبلغوا -اليوم الاثنين- أفراد عائلتي ألكس دنتسيغ ويغيف بوخشتف، اللذين تم اختطافهما إلى غزة، أنهما فارقا الحياة وتحتجز حماس جثمانيهما.

وأضاف أن قرار تحديد وفاتهما استند إلى معلومات مخابراتية تم تأكيدها من لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة، وبالتعاون مع (…) الشرطة، دون تقديم مزيد تفاصيل.

وذكر أن جميع الجهات المعنية تنظر في ظروف وفاتهما لدى حماس.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تقديرات الجيش تشير إلى أن المحتجزين بغزة بوخشتف ودنتسيغ قتلا بعملية للجيش في خان يونس مطلع هذا العام.

العائلات تطالب بصفقة تبادل

من جهته، أعلن منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقتل اثنين منهم خلال احتجازهما لدى حماس.

وقال المنتدى في بيان إن يغيف بوخشتف (35 عاما) وأليكس دنتسيغ (76 عاما) احتجزا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإن مقتلهما يمثل "تذكيرا صارخا بالحاجة الملحة" لإعادة المحتجزين من خطر الموت الذي يعيشونه كل لحظة.

وطالبت عائلات الأسرى المحتجزين بغزة، حكومة إسرائيل ورئيسها بالتصديق فورا على صفقة تبادل وإعادة المحتجزين.

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس الأميركي جو بايدن بعد غد الثلاثاء، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال وفد التفاوض بشأن الصفقة إلى الدوحة الخميس القادم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -في بيان- إن نتنياهو أجرى نقاشا معمقا مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن الصفقة، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع استمر 6 ساعات.

وبوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول الفصائل الفلسطينية إن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لا ترغبان في إنهاء الحرب حاليا، وتسعيان إلى كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب في القتال.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 129 شهيدا وجريحا فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.