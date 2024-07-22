أبرزها هاريس.. أسماء ديمقراطية مرشحة لخوض سباق البيت الأبيض

تفتح خطوة تنحي الرئيس الأميركي جو بايدن عن خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الباب أمام قادة في الحزب الديمقراطي لكسب رهان الترشح للانتخابات لمنافسة الجمهوري دونالد ترامب.

وفيما يلي أبرز الأسماء الديمقراطية المرشحة:

أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

تمثل صعودا داخل الحزب الديمقراطي لأصوات النساء والأقليات.

تتميز بخلفية قانونية وقدرات خطابية.

تحظى بدعم الرئيس جو بايدن وأبرز المرشحين لخلافته.

غافين نيوسوم

حاكم ولاية كاليفورنيا.

ذو شعبية قوية داخل هذه الولاية.

يوصف طرحه بالوسطي.

يتميز بحضور قوي في المشهد الإعلامي الأميركي.

نجح في الصمود أمام محاولات عزله من منصب حاكم الولاية سنة 2021.

غرتشن ويتمر

حاكمة ولاية ميشيغان.

تمتاز بقدرتها على كسب دعم الديمقراطيين المنتمين للولايات القريبة من معقلها في ميشيغان مثل ويسكونسن وبنسلفانيا.

تصدر اسمها عناوين الأخبار قبل 4 سنوات بعد تخطيط جماعات يمينية متطرفة لخطفها، وفق تقارير أمنية.

وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، وأعلن دعمه لنائبته لخلافته في السباق نحو البيت الأبيض.

بدورها، قالت لجنة الانتخابات الفدرالية الأميركية إن لجنة انتخابات الحزب الديمقراطي تطلب تغيير اسم الحملة من بايدن إلى هاريس.

في سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها إن "تحركا عاجلا في الحزب الديمقراطي لحث المسؤولين المنتخبين والمجموعات المتحالفة لدعم هاريس".