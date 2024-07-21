وزارة الدفاع السعودية: ليس لنا علاقة باستهداف الحديدة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن المملكة ليس لها أي علاقة بالقصف الذي استهدف مدينة الحديدة غربي اليمن أمس السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث العميد تركي المالكي أن السعودية "ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة".

وأضاف العميد المالكي أن "المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت".

وجاءت هذه الغارات -التي تعد أول هجوم إسرائيلي معلن على الأراضي اليمنية- بعد يوم من استهداف الحوثيين مدينة تل أبيب بمُسيرة مما أدى لمقتل إسرائيلي وجرح آخرين، وذلك في إطار عمليات هذه الجماعة لإسناد المقاومة الفلسطينية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال جيش الاحتلال إن مقاتلات من طراز إف-15 نفذت هذه الغارات على أهداف في الحديدة (اليمنية) على مسافة أكثر من 1700 كيلومتر من إسرائيل.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 87 آخرين.