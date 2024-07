هل تسبب وزير بطرد راكبة من على طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية؟

لاري مادوو مراسل شبكة سي إن إن في أفريقيا كان على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والمتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في كينيا، مادوو وثق بمقطع فيديو ما قال إنه طرد راكبة من على متن الرحلة لأن وزيرا أخذ مقعدها.

ونشر مادوو، الفيديو عبر حساباته على منصات التواصل وعلق عليه بالقول "طردت الخطوط الجوية الإثيوبية راكبة من على رحلتي لأن وزيرا جلس في مقعدها، ولم يعتذروا لها".

وأظهر المقطع حوارا بين الراكبة وطاقم الطائرة، حيث قالت الفتاة "لا أهتم، هذه ليست مشكلتي، وطلبت من أحد المضيفين عدم لمسها، وتكمل في ردها على المضيف، لا أستطيع أن أفعل هذا لأنهم الأشخاص المفضلون لديك، الجميع يدفع الضرائب، على الوزير النزول من الطائرة".

Ethiopian Airlines kicked out a passenger on my flight because a minister took her seat.

They didn’t apologize and they eventually forcefully offloaded her screaming. The minister did nothing. Disgraceful pic.twitter.com/RSgDUbbDez

— Larry Madowo (@LarryMadowo) July 20, 2024