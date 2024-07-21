هجمات صاروخية من لبنان وجيش الاحتلال يتحدث عن قصف مستودعين لحزب الله

تجدد صباح اليوم الأحد القصف الصاروخي من جنوب لبنان على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود، في حين تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مستودعين للذخيرة لحزب الله اللبناني.

فقد قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في مستوطنتي أفيفيم وبرعام ومستوطنات أخرى بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وكان حزب الله أعلن أنه نفذ أمس السبت 4 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي شملت إطلاق صواريخ ومسيّرات انقضاضية.

وأعلن الحزب أنه قصف للمرة الأولى مستوطنة دفنا في الجليل الأعلى بعشرات من صواريخ الكاتيوشا ردا على ‏استهداف المدنيين في بلدة برج الملوك جنوبي لبنان.

كما أعلن أنه قصف بالمدفعية تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع المنارة.

وبالتوازي مع عمليات حزب الله أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت أمس برشقة صاروخية مقر قيادة "اللواء 300- شوميرا" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى.

وقالت القسام إن القصف يأتي ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

قصف إسرائيلي

وفي غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجوما الليلة الماضية على أهداف في جنوب لبنان، بينها مستودعان عسكريان للذخيرة يستخدمهما حزب الله، بما في ذلك الصواريخ ووسائل أخرى.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر استهداف مستودعي الذخيرة المفترضين في سهل عدلون شمال مدينة صور، كما تم تداول مقاطع على منصات التواصل تظهر انفجارات في الموقعين.

وشن الطيران الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على جنوب لبنان استهدفت إحداها سيارة في محيط بلدة برج الملوك، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم أطفال.

فشل استخباري

في الأثناء، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد إن إسرائيل منيت بفشل استخباري أمام حزب الله وسوريا أكبر بكثير مما حدث أمام حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال ليبرمان -وهو وزير دفاع سابق- إن الحوثيين كبدوا إسرائيل أضرارا اقتصادية هائلة، داعيا إلى تدمير ميناء الحديدة الذي استهدفته طائرات إسرائيلية أمس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل لن تقبل بما وصفه بالهدوء مقابل الهدوء في جبهة الشمال، وشكك في إمكانية إقناع حزب الله بسحب قواته من المناطق القريبة من الحدود.

وأضاف كاتس أن الحرب الشاملة مع حزب الله أصبحت وشيكة للغاية، وهدد بأن تلك الحرب إذا اندلعت مع لبنان "فلن تكون كما في غزة".

وفي مقابل تهديد إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل يومين أن التمادي الإسرائيلي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ، متوعدا الاحتلال بخسارة دباباته إذا جاء إلى لبنان.