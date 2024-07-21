نتنياهو يلتقي بايدن الثلاثاء في واشنطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن بعد غد الثلاثاء، وينتظر أن يكون وقف إطلاق النار في غزة ضمن القضايا الرئيسية في المحادثات بينهما.

وقال مكتب نتنياهو -في بيان- إن الأخير سيلقي كلمة في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب البيان، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العاصمة الأميركية صباح يوم غد الاثنين بعد أن كانت الرحلة مقررة مساء الأحد.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن بينما تقول الإدارة الأميركية إن المفاوضات الرامية لإبرام صفقة تشمل تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، أحرزت تقدما كبيرا.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط حتى من داخل حكومته للإسراع في إبرام الصفقة، وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، قرر نتنياهو عقد اجتماع مع فريق المفاوضات قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية قدمت دعما سياسيا وعسكريا كبيرا لإسرائيل منذ بدء حربها على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن تقارير أشارت إلى توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو.