مأساة بأستراليا.. قطار يدهس طفلتين توأمين ووالدهما قضى محاولا إنقاذهما

​​​​​​سقطت عربة أطفال كانت فيها طفلتان توأمان على أحد خطوط السكك الحديد في أستراليا اليوم الأحد، قبل وقت قصير من وصول القطار، وأدى ذلك إلى مقتل إحدى الفتاتين الصغيرتين ووالدهما الذي كان يحاول إنقاذهما.

وقالت الشرطة إن إحدى الفتاتين البالغتين عامين نجت "مصادفة"؛ إذ سقطت بين القضبان عندما انزلقت عربة الأطفال عن الرصيف نحو السكة في محطة كارلتون بجنوب سيدني.

وأوضح رئيس شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، بول دونستان، أن الفتاة الأخرى توفيت على الفور، وكذلك والدهما الذي هبّ لمساعدتهما. وأضاف أن شقيقتها تمكنت من "النجاة إلى حد كبير" إذ إن القطار مرّ فوقها في طريقه إلى وسط سيدني في وقت مبكر من بعد الظهر.

وأوضح دونستان أن الوالدين عند خروجهما من المصعد على رصيف المحطة "رفعا أيديهما عن عربة الطفلتين لوقت قصير جدا".

وأفاد بأن عربة الطفلتين بدأت فورًا بالانزلاق نحو خط سكة الحديد، مشيرًا إلى أن الشرطة غير متأكدة إذا كان هبوب الهواء قد أسهم في ما حدث.

وأبطأ القطار سرعته عند اقترابه، ولكن لم يكن من المقرر أن يتوقف عند هذه المحطة.

وأضاف دونستان أن الأب البالغ 40 عاما حاول إنقاذ ابنتيه و"فقد حياته"، واصفا ما فعله بأنه "عمل شجاع وبطولي".

وأوضح أن "الأم البالغة 39 عاما تعاني صدمة، وقد نُقلَت وابنتها الباقية على قيد الحياة إلى المستشفى حيث تتلقيان الدعم من أقربائهما في الجالية الهندية المحلية".

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مين، "آمل أن يواسيهما مع الوقت أن الأب قضى نتيجة عمل شجاع قلّ مثيله".