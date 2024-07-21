كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية بالنفايات والأخيرة ترد بمكبرات الصوت

قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت اليوم الأحد بالونات تحمل نفايات باتجاه الجنوب، في حين أعلن الجيش الكوري الجنوبي عزمه على الرد على التصرف الذي وصفه بالمشين.

وقال الجيش إن تصرفات كوريا الشمالية التي تفاقم التوتر على الحدود، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وحمّل بيونغ يانغ المسؤولية عن ذلك.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي عن عزمه على الرد من خلال بث دعاية مضادة على نطاق واسع عبر مكبرات للصوت.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: "مثلما حذرنا عدة مرات، سينفذ الجيش عمليات بث عبر مكبرات الصوت على نطاق واسع وعلى جميع الجبهات بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم"، ووصف إطلاق سلطات بيونغ يانغ للبالونات بالتصرف "المبتذل والمشين".

ويرسل ناشطون ومنشقون فروا من الشمال منذ أعوام بالونات من كوريا الجنوبية تحمل منشورات دعائية ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية، وهذا أثار غضب بيونغ يانغ.

ومنذ مايو/أيار الماضي، أرسلت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أكثر من ألف بالون إلى الجنوب ردا على البالونات الدعائية ضد نظام كيم جونغ أون التي أرسلها ناشطون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.

وفي أعقاب "حرب البالونات" علقت سول بشكل كامل الاتفاق العسكري للحد من التوتر بين البلدين، وحذرت من أنها ستستأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي يوم الجمعة الماضي استئناف حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة لاستهداف جارته الشمالية وذلك بعد إطلاق بيونغ يانغ نحو 200 بالون جديد باتجاه جارتها الجنوبية الخميس الماضي، في ثاني عملية منذ مايو/أيار الماضي.