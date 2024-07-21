25 شهيدا في غارات على غزة والاحتلال يعلن 8 إصابات بصفوفه

أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 25 فلسطينيا منذ فجر اليوم الأحد، جراء تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة عدد من جنوده في معارك القطاع.

وأوضحت المصادر الطبية -للجزيرة- أن 25 فلسطينيا استشهدوا في القصف المستمر منذ فجر اليوم على أحياء عدة في القطاع، من بينها مناطق في رفح ومخيمي النصيرات والبريج، بينما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال قصف مخيم النصيرات 63 مرة خلال 7 أيام مخلّفا 91 شهيدا و251 جريحا.

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف على منطقة ميراج شمالي مدينة رفح، إلى جانب استشهاد 3 بينهم طفلان إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

وفي حين استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون عندما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة جمعة عند دوار خريس بالبريج، أفاد مراسل الجزيرة بأن القصف تجدد لدى محاولات فرق الإنقاذ انتشال ضحايا من بين أنقاض المنزل، في ظل نقص المعدات بسبب استهداف قوات الاحتلال آليات فرق الإنقاذ.

كذلك تواصل القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على مناطق شمال مخيم النصيرات لليوم الثالث على التوالي، وأسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وسقوط جرحى بينهم أطفال ونساء.

وفي خان يونس، شيع فلسطينيون جثامين شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منشأة تجارية تؤوي نازحين في بلدة عَـبَسان، بعد أن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المنشأة، على نحو أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين والمناطق السكنية خاصة في شمال قطاع غزة، بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية، محذّرة من أن انتشار الفيروس يُنذر بكارثة صحية حقيقية، ويُعرّض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال.

بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان إن عوامل انتقال وتفشي فيروس شلل الأطفال كلها متوفرة في مناطق شمالي القطاع، وإن تلك العوامل تساعد على انتشار الفيروس في ظل عدم وجود تطعيمات، "ونحن أمام كارثة صحية".

وترافق ذلك مع تحذيرات أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن "سوء التغذية بغزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة، وسط تزايد ولادة أجنة ميتين وأطفال منخفضي الوزن ويعانون الهزال وتأخر النمو بشكل متزايد في غزة".

إصابات ومواجهات

واليوم الأحد، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 8 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 منهم في معارك قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود إسرائيليين على خط الإمداد في محور نتساريم.

كما بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد منازل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات تنقُّل مقاتلي السرايا بين المنازل المدمرة عند مفترق عوض الله بمخيم يبنا جنوبي رفح ورصدهم لتحركات جنود وآليات الاحتلال في محيط المنطقة ذاتها، ثم قصفها بقذائف الهاون بشكل مكثف.

ومنذ بدء توغله البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث فصائل المقاومة مشاهد لاستهدافها الاحتلال وآلياته، يقر مقابلها الاحتلال بين حين وآخر بسقوط قتلى وجرحى بصفوفه خلال حربه على القطاع، التي خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح من المدنيين، وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر.