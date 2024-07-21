زعيم جماعة أنصار الله: تل أبيب لم تعد آمنة وعملياتنا تصاعدت وتطورت

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي اليوم الأحد، إن قدرات العدو الإسرائيلي على الردع قد انتهت، وإنه مهما فعل العدو لن يتوفر له الردع أبدا.

وأكد أنهم أضافوا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة إسناد غزة حسب متطلبات المرحلة ومتطلبات المعركة.

وقال إن دخول العدو المباشر في العدوان على بلدنا لن يعيد له الردع، بل سيساهم في التصعيد والتحدي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب زعيم جماعة أنصار الله: