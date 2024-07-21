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زعيم جماعة أنصار الله: تل أبيب لم تعد آمنة وعملياتنا تصاعدت وتطورت
21/7/2024-|آخر تحديث: 21/7/202404:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي اليوم الأحد، إن قدرات العدو الإسرائيلي على الردع قد انتهت، وإنه مهما فعل العدو لن يتوفر له الردع أبدا.
وأكد أنهم أضافوا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة إسناد غزة حسب متطلبات المرحلة ومتطلبات المعركة.
وقال إن دخول العدو المباشر في العدوان على بلدنا لن يعيد له الردع، بل سيساهم في التصعيد والتحدي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب زعيم جماعة أنصار الله:
- الأميركيون يشنون حربا اقتصادية وعسكرية على شعبنا اليمني.
- العدو الإسرائيلي استهدف الحديدة بهدف استعراضي من أجل جمهوره
- العدو الإسرائيلي يحاول الاستفراد بالشعب الفلسطيني والأميركيون يوفرون له الحماية.
- جبهة الإسناد في لبنان كانت أول من تحرك لمواجهة إستراتيجية العدو الرامية للاستفراد بغزة.
- جبهة الإسناد في اليمن تحركت بشكل مؤثر في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي.
- كل عمليات جبهة الإسناد في اليمن كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش.
- العدو عجز عن إيقاف أو إضعاف عملياتنا التي تصاعدت وتطورت.
- اتجهنا في معركة إسناد الشعب الفلسطيني إلى التصعيد والسعي المستمر إلى تطوير القدرات.
- أضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة إسناد غزة حسب متطلبات المرحلة ومتطلبات المعركة.
- كلما طال أمد العدوان على قطاع غزة سنتجه إلى مرحلة جديدة ومعركة يافا جاءت في هذا الإطار.
- اختراق عاصمة العدو بطائرة مسيرة أزعجه ويعتبر مرحلة جديدة في عملياتنا المسلحة.
- اختراق عاصمة العدو بطائرة مسيرة جاء ضمن المرحلة الخامسة من عملياتنا وهي مرحلة ستستمر.
- حجم الضربة على يافا وتأثيرها كان واضحا والطائرة المستخدمة هي من تصنيع يمني.
- العدو لم يعد آمنا حتى في ما يطلق عليه تل أبيب والتهديد سيستمر وهذه معادلة جديدة.
- العدو الإسرائيلي وجد نفسه في مشكلة وأمام معادلة جديدة وفشل فشلا ذريعا.
- قوة الردع لدى العدو تآكلت وكل الوسائل فشلت في حمايته.
- مهما فعل العدو الإسرائيلي لن يتوفر له الردع أبدا وقدرته على الردع انتهت.
- شعبنا متمسك بمناصرة الشعب الفلسطيني ولن يتأثر أبدا ولن يتراجع عن موقفه وخياره نهائيا.
- نتائج العدوان على بلدنا ستكون مزيدا من التصعيد والتحدي.
- دخول العدو المباشر في العدوان على بلدنا لن يعيده إلى الردع بل سيساهم في التصعيد والتحدي.
- وصول الحال إلى أن تكون المعركة مباشرة مع العدو هو فشل ذريع.
المصدر : الجزيرة