طبيب ترامب يبرر الضمادة الكبيرة على أذنه عقب محاولة اغتياله

أصدرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب تحديثا عن صحة الرئيس السابق بعد أسبوع واحد من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وتقدم المذكرة، الصادرة عن روني جاكسون المشرع عن ولاية تكساس وهو مؤيد قوي وعمل طبيبا للبيت الأبيض أثناء تولي ترامب الرئاسة، تفاصيل جديدة عن طبيعة إصابات مرشح الحزب الجمهوري والعلاج الذي تلقاه في أعقاب الهجوم مباشرة.

ونشر ترامب المذكرة على حسابه على شبكة تروث سوشيال أمس السبت، ووجهها إلى من وصفهم بـ"المواطنين القلقين في الولايات المتحدة"، وفقا لمجلة بوليتيكو الأميركية.

وأشارت المجلة إلى أنه في حين لم تكشف السلطات عن الكثير من المعلومات بشأن حجم إصابات ترامب بعد تعرضه لإطلاق نار أصاب أذنه اليمنى، نشر جاكسون تفاصيل أكثر دقة حول حالة ترامب، مشيرا إلى أن الرصاصة تسببت في "نزيف" و"تورم ملحوظ" في "السطح الغضروفي للأذن".

وكتب جاكسون "مرت الرصاصة على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه، وأصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وقال جاكسون، الذي فحص ترامب في مقر إقامته في بيدمينستر بنيو جيرسي خلال ليلة محاولة الاغتيال، إنه يعالج ترامب يوميا منذ ذلك الحين، وقدم أيضا تفسيرا للضمادة البيضاء الكبيرة التي كان يضعها ترامب منذ الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلواكي.

وكتب جاكسون أن الضمادة كانت ضرورية بسبب "النزيف المتقطع" الذي استمر في الأيام التي تلت إطلاق النار.

وإثر محاولة الاغتيال سرقت ضمادة ترامب الأضواء وأثارت الجدل حيث ظهرت موضة جديدة خلال مؤتمرات الحزب الجمهوري عندما وضع بعض الحضور ضمادات مزيفة على الأذن كرمز للشجاعة وبادرة رمزية لدعم الرئيس السابق، الذي يستعد لخوض انتخابات الرئاسة مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.