ضرب وتخريب.. حملة بالضفة تصعد بأعداد المعتقلين إلى 9750 منذ 7 أكتوبر

نفذ جيش الاحتلال خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات في الضفة الغربية شملت 26 فلسطينيا، ليرتفع عدد المعتقلين فيها إلى 9 آلاف و750 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتخلل عمليات الاعتقال اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) وجمعية نادي الأسير الفلسطيني (أهلية) -في بيان مشترك- إن قوات الاحتلال الإسرائيلي "اعتقلت أكثر من 9750 مواطنا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

ووفق المؤسستين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين (الجمعة والسبت) 26 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم ابتهال العامر وهي ابنة الأسير الصحفي نواف العامر، بالإضافة إلى اعتقال الصحفي حمزة جابر، وأسرى سابقين.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بينما وسع الجيش الإسرائيلية عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 578 قتيلا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أميركي أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.