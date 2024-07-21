شاهد.. نازحون في القضارف السودانية يناشدون غوثا عاجلا

ناشد عشرات النازحين في ولاية القضارف جنوب شرقي السودان بضرورة إغاثتهم بشكل عاجل ومدهم بالمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وإيواء لمواجهة موسم هطول الأمطار.

وأشار عدد منهم، في حديثهم للجزيرة نت، إلى أنهم يفترشون الأرض دون غطاء ويكابدون لتوفير أدنى مطلوبات المعيشة، كما يعاني أطفالهم ظروفا صحية صعبة.

يذكر أن معظم النازحين قدموا من ولاية سنار غرب القضارف، وخاصة مدن سنجة والدندر وكركوج، بعد تصاعد وتيرة القتال بين قوات الجيش والدعم السريع في المنطقة.

وتشهد معسكرات النازحين في ولاية القضارف اكتظاظا غير مسبوق بالفارين من مدن ولاية سنار، وتشير إحصائية للمتطوعين أن أكثر من 200 ألف نازح وصلوا القضارف قادمين من سنار وتوزعوا في المعسكرات والمدارس المخصصة للإيواء، فضلا عن توجه البعض إلى قرى وضواحي القضارف.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.