شاهد.. سرايا القدس تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفة مضادة للتحصينات

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد منازل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد رسالة من أحد مقاتلي سرايا القدس إلى الاحتلال الإسرائيلي مفادها "أننا باقون بإذن الله إلى قيام الساعة نقاتلكم وتقاتلونا"، مضيفا "نحن نريد الشهادة أما أنتم تريدون الحياة، خبتم وخسئتم".

وأظهرت اللقطات تنقُّل مقاتلي السرايا بين المنازل المدمرة عند مفترق عوض الله بمخيم يبنا جنوبي رفح الحدودية مع مصر، قبل استهداف جنود وقناصة إسرائيليين كانوا متحصنين داخل مبنى بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات.

إضافة إلى ذلك، تضمنت اللقطات رصدا لتحركات جنود وآليات الاحتلال في محيط المنطقة ذاتها، ثم قصفها بقذائف الهاون بشكل مكثف.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث فصائل المقاومة مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.