روسيا: طائراتنا منعت قاذفات أميركية من انتهاك الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن طائرات مقاتلة تابعة لها منعت قاذفات إستراتيجية أميركية من انتهاك حدود الدولة فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.

وأوضحت الوزارة أن طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29″ و"ميغ-31" منعت قاذفات أميركية من نوع "بي-52 إتش" من انتهاك الحدود الروسية.

وقالت -في بيان- "مع اقتراب المقاتلات الروسية، عدلت القاذفات الإستراتيجية الأميركية مسار طيرانها.. ثم ابتعدت عن حدود الدولة الخاصة بالاتحاد الروسي".

وكانت موسكو وصفت العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها "سيئة للغاية"، وقد تدهورت بشكل أكبر على خلفية حرب أوكرانيا ودعم الولايات المتحدة لكييف.

وبحر بارنتس هو فرع من المحيط المتجمد الشمالي، يقع قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.

وتكررت في الأعوام الأخيرة حوادث مماثلة بين طائرات روسية وأخرى أميركية أو تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا، ولكنها زادت خلال الأشهر الماضية.