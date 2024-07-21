تقدم روسي شرق أوكرانيا وزيلينسكي يوجه طلبا عاجلا لحلفائه

واصل الجيش الروسي تقدمه على جبهات القتال في الشرق الأوكراني بعد إعلانه اليوم الأحد السيطرة على بلدتين صغيرتين، في حين وجّه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طلبا عسكريا جديدا لحلفائه تزامنا مع هجمات بعشرات المسيّرات على بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة يومية إن قواتها سيطرت على بلدتي روزوفكا (أندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية).

وتقع البلدتان في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالي 15 كيلومترا، ويقطنهما عدد محدود من السكان منذ ما قبل الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

ومنذ الخريف الماضي، يواجه الجيش الأوكراني -الذي بات يفتقر إلى العتاد اللازم حسب مراقبين- هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد نحو ألف كيلومتر.

وسيطرت القوات الروسية في الشرق على العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة، وتركز راهنا في منطقة دونيتسك على تخوم مدينتي نيويورك وتوريتسك.

هجمات ومطالب

وفي المعسكر المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لحماية مدنها وقواتها على الخطوط الأمامية من القنابل والمسيّرات الروسية.

وأضاف زيلينسكي عبر تليغرام أنه "خلال الليلة الماضية وحدها، أطلق الجيش الروسي ما يقرب من 40 (طائرة من طراز) شاهد على أوكرانيا. الأهم من ذلك أن دفاعاتنا أسقطت معظمها".

وأضاف أن من الضروري تدمير القاذفات الروسية داخل قواعدها الجوية في روسيا لحماية أوكرانيا من هذه الغارات. وقال "أن يكون لدينا قدرات كافية بعيدة المدى هو الرد العادل على الإرهاب الروسي. كل من يدعمنا في ذلك يدعم التصدي للإرهاب".

وجدد زيلينسكي يوم الجمعة في لندن دعوته لحلفائه الغربيين بإعطائه الضوء الأخضر لشن ضربات بأسلحة بعيدة المدى في الداخل الروسي، مطالبا بريطانيا بمحاولة إقناع شركائها وخاصة واشنطن للتراجع عن القيود المفروضة على استخدام تلك الأسلحة.

وقال الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، إن روسيا شنت خامس هجوم بالمسيّرة على كييف خلال أسبوعين، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية صدت الهجمات قبل أن تصل إلى العاصمة.

وقال سلاح الجو الأوكراني -عبر تليغرام- إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 35 من أصل 39 طائرة مسيّرة وصاروخين كروز أطلقتهما روسيا خلال الليل. وأضاف أن الأسلحة استهدفت 10 مناطق في أوكرانيا.