تهكم المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب على خصومه الديمقراطيين، وأكد ثقته في الفوز الانتخابات المقبلة التي اعتبرها الأهم في تاريخ أميركا، وتعهد بأن تشهد أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخها.

وأمام أول تجمع انتخابي منذ إصابته في محاولة الاغتيال الفاشلة تجنب ترامب ذكر منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن بالاسم، لكنه تعمد السخرية من حالة عدم اليقين بشأن حسم الحزب الديمقراطي مرشحه الرئاسي، قائلا "الديمقراطيون لا يعرفون من هو مرشحهم للرئاسة، ونحن لا نعرف، وهذه مشكلة".

واعتبر ترامب الانتخابات المقبلة "الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يمكن أن يسمح بالتزوير فيها"، مؤكدا ثقته بالفوز فيها.

وتعهد ترامب بالمضي قدما في سياسته المشددة تجاه المهاجرين، قائلا"سنبدأ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير النظاميين في التاريخ الأميركي".

وقال ترامب "في أقل من 4 أشهر من الآن سنفوز بولاية ميشيغان، وسنستعيد البيت الأبيض ونحقق فوزا".

وتابع "كنت أقول ذلك في عام 2016، وكنت أعني ذلك 100% ولكنني أعني ذلك أكثر الآن: هذا البلد يسير على نحو خاطئ، نحن أمة فاشلة الآن، ستكون هذه الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ بلدنا، لا يمكننا أن نسمح بالخطأ، لا يمكننا أن نسمح بالغش".

فانس يهاجم

وخلال حديثه قبيل ظهور ترامب في تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان دافع جي دي فانس مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو عن ولائه للولايات المتحدة، بعد أن قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن إنه "سيكون مخلصا لترامب فقط، وليس لبلدنا".

وقال فانس في أول تجمع له مع ترامب منذ اختياره نائبا له "هناك بعض الأخبار السيئة في الواقع، كامالا هاريس نائبة الرئيس، إنها لا تحبني".

وأضاف "قالت كامالا هاريس شيئا مفاده: ليس لدي أي ولاء لهذا البلد، حسنا، لا أعرف يا كامالا، لقد خدمت في قوات مشاة البحرية الأميركية وقمت ببناء مشروع تجاري، ماذا فعلت بحق الجحيم غير تحصيل الشيك؟".

ورفض فانس التقييم -الذي يقول إنه يأتي من وسائل الإعلام- بأن ترامب والأجندة الجمهورية "متطرفة" و"خطيرة".

مطالبة بايدن بالاستقالة

كما دعا فانس الرئيس جو بايدن إلى الاستقالة بحجة أن أولئك الذين يحثونه على الخروج من السباق دون التنحي عن منصبه "منخرطون في مستوى سخيف من السخرية".

وكتب فانس على منصة إكس يقول "كل من يدعو جو بايدن إلى التوقف عن الترشح دون دعوته أيضا إلى الاستقالة من الرئاسة هو منخرط في مستوى سخيف من السخرية، إذا كنت لا تستطيع خوض السباق لا يمكنك الخدمة، يجب أن يستقيل الآن".

وسبق أن قدم فانس هذه الحجة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك بصفته المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس.

وفي وقت سابق كتب فانس "أصبحت نخب الحزب الديمقراطي وأبواقهم الإعلامية مهووسة الآن باستبدال بايدن، ولكن إذا لم يكن صالحا للترشح للرئاسة فهو بالتأكيد غير مناسب ليكون رئيسا، إذا لم يترشح مرة أخرى فإن عليه الاستقالة من منصب القائد الأعلى".

يذكر أن ولاية ميشيغان -التي اختارها ترامب لعقد أول تجمع انتخابي له بعد محاولة الاغتيال- تعد إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة التي من المتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة، علما بأنها صوتت لبايدن ضد ترامب ولكن بهامش ضئيل خلال الانتخابات السابقة عام 2020.