تبحث التكامل الإقليمي.. انطلاق القمة التنسيقية الأفريقية في غانا

انطلقت في العاصمة الغانية أكرا اليوم الأحد أعمال القمة التنسيقية السادسة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الإقليمية الأفريقية بمشاركة 16 رئيس دولة.

وتبحث القمة على مدى يوم واحد جملة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وسيقدم رؤساء المجموعات الأفريقية الإقليمية تقاريرهم السنوية.

وتشمل هذه التقارير حالة السلم والأمن والتنمية، وسبل تنسيق جهود مجموعاتهم ومواءمتها مع سياسات الاتحاد الأفريقي؛ خلال جلسة مغلقة تعقب الجلسة الافتتاحية المفتوحة.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس غانا -الدولة المستضيفة- نانا أكوفو-أدو ورئيسي المفوضية الأفريقية موسى فكي والاتحاد الأفريقي محمد ولد الغزواني.

Live From Accra, Ghana 🇬🇭 follow The Opening Ceremony of the 6th African Union Mid-Year Coordination Meeting https://t.co/fWpn4TtCb3

— African Union (@_AfricanUnion) July 21, 2024