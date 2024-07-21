بعد قطيعة دامت 8 سنوات.. البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران بالخرطوم

تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد أوراق اعتماد سفير إيران لدى السودان حسن شاه الحسيني، ليكون أول سفير إيراني بالخرطوم بعد انقطاع العلاقات بين البلدين نحو 8 سنوات.

وأفاد مجلس السيادة -في بيان له- بأن "رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تسلّم اليوم أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان، حسن شاه حسيني، سفيرًا ومفوضا فوق العادة لبلاده لدى السودان".

وأكد وكيل الخارجية السودانية حسين الأمين -في البيان ذاته- متانة العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن "تقديم السفير الإيراني لأوراق اعتماده يعدّ إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه، قال السفير الإيراني حسن شاه حسيني إن "تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية"، وفق البيان.

كما أكد أنه "سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان".

وأضاف أن "بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السودانية وسلامتها".

يشار إلى أن وزارة الخارجية السودانية كانت قد أعلنت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الخرطوم وطهران قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد 7 سنوات من القطيعة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، خلال حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989-2019)، قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران، ردا على اقتحام محتجين لسفارة السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع مدانين آخرين، بتهمة الإرهاب.

وقبل قطعها، كانت العلاقات بين الخرطوم وطهران وثيقة، وكانت إيران مصدرا وموردا للأسلحة إلى الخرطوم منذ تسعينيات القرن الماضي، كما تضمنت العلاقات آنذاك اتفاقيات تعاون عسكرية.