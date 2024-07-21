لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في الأشهر المقبلة. لكن من غير المرجح أن تكون محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في 13 يوليو/تموز؛ الأخيرةَ في الفترة المتبقية قبل موعد الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

قوبلت محاولة اغتيال ترامب بموجة من الإدانة، فقد كان ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وحملاتهما السياسية، والقادة السياسيون الآخرون في الولايات المتحدة، والصفحات الافتتاحية في الصحافة الكبرى، متفقين بالإجماع على أنه مهما كانت الانقسامات عميقة، يجب تسوية الاختلافات في صناديق الاقتراع وليس بالرصاص.

ومن بين الـ45 رئيسا للولايات المتحدة، كم منهم كانوا أهدافا لمحاولات اغتيال جادة كادت تنهي حياتهم؟

الإجابة: 12، أي 27%. منهم 4 توفوا جراء إطلاق النار. و8 نجوا من محاولات اغتيال خطيرة، من بينهم بشكل ملحوظ الرئيس ثيودور روزفلت، الذي أصر على إنهاء خطابه الانتخابي بعد أن تم إطلاق النار عليه في الصدر قبل أن يذهب إلى المستشفى.