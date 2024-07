اعترف على إكس.. حقيقة المتسبب في الفوضى التي عطلت مطارات العالم

"اليوم الأول في كراود سترايك أجريت تحديثا بسيطا وأخذت استراحة بعد الظهر"، هذا ما كتبه شخص يدعى فنسنت فليبوستير في تدوينة عبر منصة إكس وأرفق صورته وخلفه شعار شركة كراود سترايك المعنية ببرمجيات الأمن السيبراني التابعة لشركة مايكروسوفت.

وهنا بدأت الأنظار تتجه إلى فليبوستير على أنه الموظف الذي تسبب في الفوضى التي اجتاحت العالم قبل يومين.

First day at Crowdstrike, pushed a little update and taking the afternoon off ✌️ pic.twitter.com/bOs4qAKwu0

التدوينة حصدت أكثر من 45 مليون مشاهدة و40 ألف إعادة نشر، وبدأت تنتشر كالنار في الهشيم بين جمهور منصات التواصل.

وكان توقيت التدوينة بعد ساعات قليلة من انتشار خبر انقطاع خدمات مايكروسوفت عن عدة بنوك وشركات وتوقف رحلات جوية ومراكز تجارية ووسائل إعلام حول العالم بسبب التحديث الذي أجرته شركة كراود سترايك.

ليعود فليبوستير بعد ساعتين وينشر تدوينة أخرى يقول فيها إنه طرد من عمله معلقا "مطرود، هذا غير عادل تماما".

وشارك أيضا مقطع فيديو اعترف فيه بخطئه، وقال إنه ينتظر خطاب إقالته.

"لقد كان أول يوم لي في العمل كمشرف جديد للنظام، وكنت متحمسا للغاية. لنفترض أنني قمت بالفعل بإجراء تحديث صغير على سطر من التعليمات البرمجية، وقمت بتحسين التحديث قليلا وربما لا ينبغي لي ذلك. لقد طُردت من العمل لذا تم استدعائي"، هذا ما يوضحه في الفيديو.

حتى إن فليبوستير ناشد رئيس منصة إكس والملياردير إيلون ماسك للحصول على وظيفة. فكتب: "مرحبا @elonmusk، هل لديك وظيفة لي؟".

Hello @elonmusk do you have a job for me ? Please RT so M. Elon Musk can see it.

قصة مكتملة الأركان لشخص كان السبب للفوضى التي حصلت، لدرجة أن قنوات ومواقع بعدة لغات تعاملت مع القصة على أنها حقيقة، ولكن في الحقيقة المنشور كان مزحة من فليبوستير، لأنه لم يكن موظفا سابقا في كراود سترايك ولم يعمل بها قط، ولكنه يعمل متخصصا في الكشف ومحاربة الأخبار الكاذبة على منصات التواصل.

وعندما شاهد التفاعل الكبير مع التدوينة والصورة التي نشرها قرر إكمال مزحته ليوضح للناس أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة بدون التحقق منها، خاصة مع وجود الذكاء الاصطناعي الذي استخدمه في الصورة التي نشرها من أمام شعار الشركة.

🔥 How I broke the internet today and what lessons can we learn from it? #Crowdstrike 🧐

Several things that make it a good fake that worked: 👇

1. No culprit named yet, I bring it on a platter, people like to have a culprit.

2- The culprit seems completely stupid, he is proud… pic.twitter.com/JFJ2MEYNMQ

— Vincent Flibustier 👽 (@vinceflibustier) July 19, 2024