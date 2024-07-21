اشتباكات مسلحة في طوباس وغالانت يصدر أوامر لضرب المقاومة بالضفة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -اليوم الأحد- إنه أصدر أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على ما وصفها بـ"الكتائب المسلحة" في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه أزال أيضا القيود على استخدام مسيرات عسكرية فيها لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر.

يأتي ذلك بينما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اليوم الأحد في طوباس شمالي الضفة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المدينة، في حين اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في إحدى القرى جنوبي مدينة نابلس.

كذلك قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 26 فلسطينيا، ليرتفع عدد المعتقلين بأنحاء الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9750.

إصابة جنود

وأفادت مصادر فلسطينية بتحقيق مقاومين فلسطينيين إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في طوباس، بعد أن تمكنوا من إعطاب آلية عسكرية من خلال زرع عبوة ناسفة محلية الصنع لدى اقتحام قوات الاحتلال وآلياته العسكرية المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس لاعتقال من تصفهم بالمطلوبين ودهمت عددا من المنازل، وقد أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وقد قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها تصدّت للقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المدينة.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة إذنا غربي المدينة.

اعتداءات مستوطنين

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية "مادما" جنوبي نابلس وأضرموا النيران في أراض زراعية للفلسطينيين.

كذلك اعتدى مستوطنون متطرفون على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في قرية "قُصْرَة" جنوبي نابلس.

وأفاد شهود للجزيرة بأن مجموعة من المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال هاجموا مزارعين خلال تفقد أراضيهم بحضور متضامنين معهم في المنطقة الشرقية من القرية.

كما اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين بالضرب والرمي بالحجارة مما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني ومتضامنَيْنِ اثنين يحملان الجنسية الأميركية.

يشار إلى أنه بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة، بما فيها القدس، مما خلف 570 شهيدا ونحو 5350 جريحا، ونحو 9750 معتقلا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.