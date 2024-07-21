إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في رفح والقسام تستهدف طائرة أباتشي

قالت مواقع إسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا في المعارك الدائرة في رفح جنوبي قطاع غزة، أحدهم بجروح خطيرة. ومن جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال أن قواته تنفذ عمليات خاصة ضد البنى التحتية لحركة حماس في هذه المدينة.

وتدور اشتباكات ضارية غربي رفح، وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس السبت أنها قتلت وجرحت أفراد قوة إسرائيلية بعد استدراجهم إلى فتحة نفق مفخخة ثم تفجيرها، وذلك في حي تل السلطان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن اللواء 401 ينفذ عمليات عسكرية في حي تل السلطان تستهدف بنى تحتية لحماس.

ووسط القطاع، قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا مساء السبت من استهداف مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بصاروخ "سام 7" أثناء إطلاقها النار على المواطنين شرق مخيم البريج.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر السبت إلى أكثر من 60 شهيدا.

مشاهد لطفل رضيع أصيب في قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/I0DsIWfddw — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 20, 2024

وفي وقت متأخر من ليل السبت، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتشن إسرائيل حربها على غزة منذ أكثر من 9 أشهر، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية، حيث استشهد قرابة 39 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 89 ألفا -وفقا لإحصاءات وزارة الصحة بالقطاع- كما دمرت حوالي 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.