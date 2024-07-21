إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني والحوثيون يتوعدونها بمعركة طويلة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صباح اليوم الأحد صاروخا أطلق من اليمن قرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، في حين توعد الحوثيون إسرائيل بالرد بعد قصفها منشآت في مدينة الحديدة الساحلية.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن منظومة "حيتس 3" الدفاعية الجوية اعترضت صاروخ أرض أرض، مضيفا أن الصاروخ لم يدخل أجواء إسرائيل.

وتابع أنه أطلق صفارات الإنذار في مدينة إيلات خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية، على حد قوله.

ودفع إطلاق صفارات الإنذار السكان في إيلات إلى الفرار نحو الملاجئ بحسب وكالة رويترز.

وفي الليلة الماضية، أفادت تقارير بسماع انفجارات في إيلات، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقا أنه تأكد من عدم وقوع أي حادث أمني في المدينة.

وكانت 20 مقاتلة إسرائيلية شنت أمس السبت غارات استهدفت محطة توليد الكهرباء ومحطة تكرير النفط في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مقر شركة النفط في المحافظة (غربي اليمن) بذريعة الرد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة على تل أبيب فجر أول أمس الجمعة وأسفر عن مقتل إسرائيلي.

وتسببت الغارات في اندلاع حرائق كبيرة في الميناء، كما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 80 آخرين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم مسبقا إبلاغ الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بالغارات على الحديدة، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لم تكن طرفا فيها.

الحوثيون يتوعدون

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أكد مساء أمس السبت أن القوات اليمنية سترد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الحديدة.

وأضاف سريع أن الجماعة تعد العدة لمعركة طويلة مع إسرائيل، مؤكدا ما أعلنته الجماعة قبل يومين عن أن منطقة تل أبيب غير آمنة.

من جهته، قال نصر الدين بن عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي إن اليمن في حالة حرب مع إسرائيل، وإن هذا الاعتداء سيقابله رد من الجانب اليمني.

وأكد الحوثيون أن الغارات الإسرائيلية لن تثنيهم عن الاستمرار في خوض معركتهم دعما لغزة.

تأهب إسرائيلي

وتحسبا لرد من قبل جماعة الحوثي عززت إسرائيل أمس حالة التأهب في قطاعات إستراتيجية.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأنه تم توجيه مؤسسات عدة، من بينها تلك المسؤولة عن القطارات والموانئ والمطارات للاستعداد لكل السيناريوهات.

وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن سلاح البحرية رفع درجة التأهب في إيلات، ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن المواجهة مع جماعة الحوثي ستكون طويلة.

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يتوقعون ردا من جماعة الحوثي، وأن إسرائيل تستعد في الوقت نفسه لمهاجمتها بضربات "أكبر بكثير".

وتعليقا على استهداف الحديدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت إن الميناء الذي قصفته طائرات إسرائيلية تستخدمه جماعة الحوثي في إدخال أسلحة إيرانية، قائلا إن الغارة التي وقعت على بعد نحو 1800 كيلومتر من إسرائيل "تذكير لمن وصفهم بالأعداء بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه"، بحسب تعبيره.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أهدافا في اليمن ردا على مقتل إسرائيلي، مضيفا أن الحوثيين هاجموا إسرائيل أكثر من 200 مرة.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن الضربات الإسرائيلية في اليمن، وأكد التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، بحسب قوله.