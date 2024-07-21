الحوثيون يتحدثون عن "عملية نوعية" في إيلات ويتوعدون إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت اليوم الأحد عملية عسكرية "نوعية" في إيلات ردا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة الحديدة، وتوعدت إسرائيل بـ"رد عظيم"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها أصابت سفينة أميركية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء صباح اليوم إن قوات الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت منطقة حيوية في أم الرشراش (إيلات)، مشيرا إلى استخدام صواريخ باليستية في العملية.

وأضاف سريع أن الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن قادم لا محالة وسيكون عظيما، مؤكدا أن العمليات العسكرية للحوثيين لن تتوقف إلا بتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أعلن أن قوات الحوثيين استهدفت السفينة الأميركية "بومبا" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيّرات وأصابتها مباشرة.

تغطية صحفية: مصادر عبرية: محاولة اعتراض صـــاروخ أرض أرض قادم من اليمن باتجاه مستوطنات الاحتلال، صباح اليوم. pic.twitter.com/wCOd674jXO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 21, 2024

وجاءت تصريحات الناطق العسكري اليمني بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة "حيتس 3" الدفاعية الجوية اعترضت صاروخ أرض أرض أطلق من اليمن نحو إيلات، قائلا إن الصاروخ لم يدخل أجواء إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مدينة إيلات خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية، على حد قوله.

ودفع إطلاق صفارات الإنذار السكان في إيلات إلى الفرار نحو الملاجئ بحسب وكالة رويترز.

وفي الليلة الماضية، أفادت تقارير بسماع انفجارات في إيلات، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقا أنه تأكد من عدم وقوع أي حادث أمني في المدينة.

الهجوم على الحديدة

وكانت 20 مقاتلة إسرائيلية شنت أمس السبت غارات استهدفت محطة توليد الكهرباء ومحطة تكرير النفط في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مقر شركة النفط في المحافظة (غربي اليمن) بذريعة الرد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة على تل أبيب فجر أول أمس الجمعة وأسفر عن مقتل إسرائيلي.

وتسببت الغارات في اندلاع حرائق كبيرة في الميناء، كما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 80 آخرين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم مسبقا إبلاغ الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بالغارات على الحديدة، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لم تكن طرفا فيها.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن مساء أمس السبت أن القوات اليمنية سترد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الحديدة، وقال إنهم يعدون العدة لمعركة طويلة مع إسرائيل، مؤكدا ما أعلنته الجماعة قبل يومين عن أن منطقة تل أبيب غير آمنة.

تأهب إسرائيلي

وتحسبا لرد من قبل جماعة الحوثي عززت إسرائيل أمس حالة التأهب في قطاعات إستراتيجية.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأنه تم توجيه مؤسسات عدة، من بينها تلك المسؤولة عن القطارات والموانئ والمطارات للاستعداد لكل السيناريوهات.

وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن سلاح البحرية رفع درجة التأهب في إيلات، ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن المواجهة مع جماعة الحوثي ستكون طويلة.

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يتوقعون ردا من جماعة الحوثي، وأن إسرائيل تستعد في الوقت نفسه لمهاجمتها بضربات "أكبر بكثير".

وتعليقا على استهداف الحديدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت إن الميناء الذي قصفته طائرات إسرائيلية تستخدمه جماعة الحوثي في إدخال أسلحة إيرانية، قائلا إن الغارة التي وقعت على بعد نحو 1800 كيلومتر من إسرائيل "تذكير لمن وصفهم بالأعداء بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه"، بحسب تعبيره.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أهدافا في اليمن ردا على مقتل إسرائيلي، مضيفا أن الحوثيين هاجموا إسرائيل أكثر من 200 مرة.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن الضربات الإسرائيلية في اليمن، وأكد التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، بحسب قوله.