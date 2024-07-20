مظاهرات في مدن أوروبية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

شهدت مدن أوروبية عدة سلسلة من المظاهرات والاعتصامات نظمها معارضون لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

فقد خرجت مظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، ومدن برلين ودوسلدورف وزالسغيتر في ألمانيا، والعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، والعاصمة الفنلندية هلسنكي، وإسطنبول التركية.

وقد ردد المشاركون هتافات تطالب بوقف أعمال الإبادة وإنهاء الحصار على القطاع وصولا إلى إدخال المساعدات الإنسانية.

كما شهدت مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا خروج مظاهرة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء حصار القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وخرجت مظاهرة في باريس للتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمطالبة بمقاطعة الوفد الإسرائيلي للألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية.

واتهم المتظاهرون الغرب بعدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات لدفع إسرائيل لوقف ما يصفونه بجريمة الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالب المتظاهرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوفير الحماية للمدنيين واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة القادة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظهرت مشاهد نشرها ناشط على حسابه في فيسبوك، خروج العشرات من المتظاهرين في شوارع مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية تضامنا مع غزة، حيث رفع المتظاهرون شعارات منصارة لفلسطين.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.​​​​​​​