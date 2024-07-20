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ماليزيا تتوّج الملياردير إسكندر ملكها الـ17

Malezya'da Johor Sultanı İbrahim İskender, beş yıllık bir dönem için yemin ettikten altı ay sonra başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen taç giyme törenine katıldı. Sultan İbrahim İskender (ortada), düzenlenen kraliyet töreni sırasında tacını giyerek ülkenin 17. kralı ilan edildi. Törende, Sultan İbrahim'in eşi Kraliçe Raja Zarith Sofiah Idris Şah (sağda) da yer aldı.
الملك إبر اهيم إسكندر خلال حفل تتويجه في العاصمة كوالالمبور (الأناضول)
20/7/2024

توجّت ماليزيا اليوم السبت سلطانا مليارديرا ملكا، في مراسم وصفت بالباذخة لتولي منصب يعتبر فخريا، في حين هنأ رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الملك الجديد، وأكد الولاء له.

وتأتي مراسم تتويج الملك إبراهيم سلطان إسكندر (65 عاما) في القصر الوطني في كوالالمبور بعد أداء اليمين الدستورية في يناير/كانون الثاني ليصبح الملك الـ17 للبلاد.

وتعهد السلطان الجديد الذي كان يرتدي معطفا تقليديا مزينا بخيوط ذهبية ويضع غطاء رأس ملكيا، باحترام الدستور والدفاع عن الدين الإسلامي وضمان السلام في بلاده.

وحضرت الاحتفال شخصيات عدة بينها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وسلطان بروناي حسن البلقية وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

The seventeenth King of Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kisses a copy of the Koran during his coronation at the National Palace in Kuala Lumpur, Malaysia July 20, 2024. REUTERS/Hasnoor Hussain/Pool
السلطان تعهد باحترام الدستور (رويترز)

وينحدر إبراهيم سلطان إسكندر من عائلة ملكية وغنية وذات نفوذ في جوهور ولها جيشها الخاص. وتقدر وكالة "بلومبيرغ" ثروة سلطان وعائلته بما لا يقل عن 5.7 مليارات دولار.

واشتهر السلطان إبراهيم بانتقاده بعض جوانب السياسة الماليزية والفساد، وهو متزوج وله 6 أطفال، كما يتجول بدراجته من نوع "هارلي ديفيدسون"، سنويا في جوهور ضمن أعمال خيرية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.

ويلعب النظام الملكي دورا شرفيا في الغالب بماليزيا، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تزايد نفوذه نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في البلاد.

المصدر : الفرنسية