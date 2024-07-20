"لا للفدرالية".. أردوغان: مستعدون للتفاوض بشأن قبرص

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت عن استعداد بلاده للتفاوض وضمان السلام في جزيرة قبرص، مؤكدا أن الحل الفدرالي بات غير ممكن في الجزيرة المقسمة إلى شطرين منذ 1974.

وفي كلمة له خلال فعالية في جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة الذكرى الـ50 لما تسميه أنقرة "عملية السلام" العسكرية في قبرص، وتسميه قبرص ذات الأغلبية اليونانية "الغزو" التركي للجزيرة، أكد أردوغان أن الحل الفدرالي لم يعد ممكنا في الجزيرة المتوسطية.

وقال أردوغان "لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل الحقائق في قبرص ونعتقد أن الحل الفدرالي غير ممكن في الجزيرة"، مضيفا "مستعدون للتفاوض واللقاءات وضمان السلام الدائم والحل في قبرص ولا نتجاهل أي مساع ترمي للحل".

وأكد أردوغان أن تركيا ستحافظ على أجواء السلام والهدوء التي أسستها في قبرص قبل 50 عاما، ولن تسمح بإلحاق الضرر بها، مشددا على استمرار الدعم التركي لجمهورية شمال قبرص.

وخلال المناسبة ذاتها، قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار إن "القبارصة الأتراك جزء لا يتجزأ من العالم التركي"، مؤكدا استعداد بلاده لإقامة علاقات مع أعضاء منظمة الدول التركية في شتى المجالات.

وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في توحيد الجزيرة. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام عام 2017 في سويسرا. وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون في استفتاء خطة مدعومة من الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة.

وتعترف أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية الواقعة شمال الجزيرة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بها، في حين تعترف الأمم المتحدة وباقي الدول الأعضاء بجمهورية قبرص ذات الأغلبية اليونانية.