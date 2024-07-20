عشرات الشهداء والمصابين في تصعيد إسرائيل هجماتها على غزة

تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين.

وقال مراسل الجزيرة إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

وأفاد المراسل أن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن 5 شهداء و10 مصابين. وتسبب القصف الإسرائيلي في تدمير واسع طال المكان.

وذكرت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين -بينهم طفلان- استشهدوا في قصف إسرائيلي على جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت المصادر استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأضاف أن الغارة سببت دمارا واسعا في ممتلكات السكان.

وفي رفح جنوبي القطاع، ذكر مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال استهدفت المنطقة بقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

استشهاد فلسطيني وهو يحمل إناء الطعام بغارة على دير البلح وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ym9dxPbLZx — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 20, 2024

وأفاد المراسل بأن طائرات الاحتلال استهدفت مصنعا لعائلة حلس وسط القطاع. وأضاف أن القصف استهدف أيضا منزلين لعائلة المغازي والغول على مدخل منطقة الزوايدة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان. وقد نجحت طواقم الدفاع المدني في السيطرة على الحرائق من دون تسجيل أي إصابات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.