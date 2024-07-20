شاهد.. طفل يرفع الأذان فوق ركام منزله المدمر بغزة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو لطفل يرفع الأذان من فوق ركام منزل عائلته المدمر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وظهر الطفل هادي الرقب (6 سنوات) واضعا يديه على أذنيه وهو يرفع الأذان بصوت شجي، وسط أنقاض وركام المباني في حي بيتهم الذي استهدفه الاحتلال.

وكانت مدفعية الاحتلال قصفت أمس أحياء الفخاري ومعن وعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس بشكل مكثف، واستهدفت منزلا يعود لعائلة "قديح" دون وقوع إصابات، وسط إطلاق نار مكثف.

🎥 طفل يرفع الأذان من فوق ركام منزل عائلته المدمر في عبسان الكبيرة شرق #خانيونس جنوبي قطاع #غزة pic.twitter.com/0ACbgSZDN1 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 20, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 38 ألف شهيد فلسطيني وعشرات آلاف الجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.