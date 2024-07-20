روسيا وأوكرانيا تعلنان إسقاط مسيرات على الجانبين

أعلنت روسيا أنها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية في منطقة روستوف على الحدود الليلة الماضية مع أوكرانيا التي أعلنت بدورها إسقاط 16 مسيرة روسية في 5 مناطق بشرق البلاد وشمالها ووسطها.

وكتب حاكم منطقة روستوف الواقعة جنوب روسيا فاسيلي غولوبيف عبر تطبيق تليغرام "اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت مجموع 26 مسيّرة الليلة الماضية في منطقة روستوف"، مضيفا أن "الهجوم لم يوقع ضحايا، وأن أجهزة الطوارئ في طريقها إلى الموقع الذي سقط فيه حطام المسيرات".

على الجانب الآخر، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم السبت إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على أوكرانيا وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال الدولة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق 5 مناطق في شرق البلاد وشمالها ووسطها.

وقال مسؤولون إقليميون إن إحدى الطائرات المسيرة من طراز شاهد أصابت منشأة للطاقة في منطقة سومي، بينما ضربت الأخرى موقعا في منطقة تشيرنيهيف. وأضافوا أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وتكثف القوات الروسية هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تعطل نحو نصف عمليات توليد الطاقة المتاحة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن الملايين.

وتشن أوكرانيا ضربات بطائرات مسيرة في عمق الأراضي الروسية تستهدف منشآت للطاقة وأخرى لوجستية يستخدمها الجيش الروسي لتنفيذ عملياته على الأراضي الأوكرانية. وتسبب هجوم بمسيرة أوكرانية ليل 12 إلى 13 يوليو/تموز باندلاع حريق في مستودع للنفط بالمنطقة ذاتها.