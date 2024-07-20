ثاني أغنى رجل في بريطانيا.. تعرف على اليهودي بلافاتنيك وعلاقته بنتنياهو

لين بلافاتنيك ثاني أغنى رجل في بريطانيا، يواجه سلسلة من الاحتجاجات في المملكة المتحدة بعد اتهام قناته التلفزيونية الإسرائيلية 13 بإلغاء برامج لإرضاء بنيامين نتنياهو.

ووفق الإسرائيلي أفييل لويس المعارض لنتنياهو، فإن إن بلافاتنيك كان معروفا في المملكة المتحدة "على أنه راعٍ للثقافة والفنون التقدمية" ولم يكن الجمهور البريطاني على علم بأنه كان متورطا في الشأن السياسي.

ولويس هو جزء من مجموعة من الإسرائيليين المعارضين لحكومة نتنياهو "الذين يخططون لتنظيم احتجاجات يوم الأحد في جناح بلافاتنيك في تيت مودرن ومدرسة بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد".

ويمكن في وقت لاحق استهداف المؤسسات الثقافية الأخرى التي تحمل اسم بلافاتنيك، حيث يجادل المتظاهرون بأن الشركة الإعلامية للملياردير تقوض حرية الصحافة في إسرائيل.

وقال لويس: "نريد أن نجعل بلافاتنيك يشعر بعدم الارتياح".

وحصل بلافاتنيك على لقب فارس تقديرا لتبرعاته للمؤسسات البريطانية مثل متحف فيكتوريا وألبرت ومعهد كورتولد للفنون ومعرض الصور الوطني.

ويسيطر رجل الأعمال اليهودي على مجموعة واسعة من الشركات بما في ذلك وارنر ميوزيك -موطن إد شيران ودوا ليبا وميغان ثي ستاليون- بالإضافة إلى شركة البث الرياضي "دازن" ومسرح رويال هايماركت في لندن".

تحول مفاجئ

وفي إسرائيل، يمتلك حصة أغلبية في القناة 13 الإخبارية، وهي قناة كانت معروفة بكونها شوكة في حلق حكومة نتنياهو. وكانت واحدة من وسائل الإعلام الإسرائيلية القليلة التي تبث تعليقا ينتقد علنا نتنياهو وإدارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

ولكن في الشهر الماضي عيّن مجلس إدارة القناة شامالوف بيركوفيتش رئيسة تنفيذية لها، وهي سياسية سابقة ينظر إليها على أنها حليفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وعقب تقلدها للمنصب ألغت مباشرة برنامجا استقصائيا شهيرا استضافه الصحفي رافيف دراكر، والذي كشف سلسلة من الفضائح حول نتنياهو وقصة حديثة عن الفساد المزعوم في وزارة النقل.

وثار صحفيو القناة علنا على التعيين، مدعيين أنه علامة على نفوذ نتنياهو المتزايد على وسائل الإعلام.