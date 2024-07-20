حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف جنوب لبنان

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية، وحققوا إصابة مباشرة، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع بلبنان.

وكان حزب الله أعلن أمس الجمعة استهدافه "لأول مرة" مستوطنات "نيفيه زيف" و"منوت" ‏و"أبيريم" شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن المواقع التي أغارت عليها طائراته في جنوب لبنان، هي منصة استُخدمت لإطلاق قذائف صاروخية على منطقة أبيريم شمالي إسرائيل، بالإضافة إلى مبنى عسكري لحزب الله في منطقة عيتا الشعب.

وأضاف الجيش في بيان أن طائرات حربية أغارت على مستودع أسلحة لحزب الله في بلدتي بليدا وحولا.

وأشار البيان إلى أن المدفعية قصفت مناطق شبعا وكفركلا ورامية والظهيرة ويارين جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت 65 صاروخا أطلقت من لبنان، مضيفا أنهم ردوا على مصادر إطلاق تلك الصواريخ.

‏ ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 128 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.