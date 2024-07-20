جيروزاليم بوست: 12 دليلا على مواصلة هاليفي تدمير إسرائيل وجيشها

رغم أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورث الفوضى من أسلافه، فإنه لم يفعل شيئا لتحسين الوضع. وخلال مسيرته المهنية استمر وضع الجيش في التدهور.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تناولت فيه ما سمته "تدهور وضع الجيش خلال فترة هاليفي".

وحسب الصحيفة فإن هاليفي فشل في إعداد الجيش للحروب المستقبلية، وهي المهمة الرئيسية لأي رئيس أركان.

وقالت إن رئيس الأركان يدمر جيش إسرائيل، وإن وزير الدفاع يوآف غالانت يدعم قراراته بشكل أعمى، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يدير العملية.

وعددت الصحيفة مظاهر فشل هاليفي:

1- الفشل في تأمين القواعد

لم يطالب هاليفي بإعداد قواعد ومدرجات سلاح الجو لاستخدام الطائرات الدفاعية ضد الصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار التي تطلق على القواعد، والتي من شأنها أن تؤثر على قدرة الطائرات على الإقلاع لمهامها أو الهبوط.

2- متطرفون ومخربون

لم يضمن هاليفي حماية قواعد سلاح الجو من المتطرفين، الذين كان بإمكانهم التسلل إليها بسهولة، وسرقة الذخائر والأسلحة، في أوقات الحرب، وتخريب الطائرات والدبابات والأسلحة الأخرى.

3- غياب التخطيط البري

لم يتطرق هاليفي إلى القوات البرية ولم يخطط لتوسيعها بعد تقليص 6 فرق على مدى الـ20 عاما الماضية. إن غياب مثل هذا النظام القتالي لن يسمح بالنصر في غزة. ماذا سيحدث في حرب إقليمية حيث ستضطر القوات البرية إلى القتال في 6 مناطق في وقت واحد؟

4- إهمال الجبهة الداخلية

أهمل هاليفي إعداد الجبهة الداخلية لحرب إقليمية، بما في ذلك تدمير مستوطناتنا على الحدود الشمالية. ليس لدى جيش الدفاع الإسرائيلي أي حل لإطلاق حزب الله اليومي لعشرات الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار باتجاه الشمال. تخيل ماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما يطلق النظام الإسلامي في إيران ووكلاؤه آلاف الذخائر على إسرائيل يوميا.

5 التركيز على المقاتلات

في خطته المتعددة السنوات، استثمر هاليفي كل المساعدات الخارجية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة، أي ما يزيد على 18 مليار دولار. وقد استخدم الأموال لشراء المزيد من الطائرات التي لن تكون ذات أهمية في الحروب المستقبلية في العقد المقبل. ومع ذلك، لم يستثمر أي شيء تقريبا في مجالات أخرى، مثل إنشاء قوة صاروخية (صواريخ باليستية تكتيكية)، وهي أكثر فعالية ضد صواريخ العدو بـ10 مرات من أي طائرة.

6 إهمال وسائل دفاعية مهمة

لم يقم بزيادة القوات البرية، ولم يستثمر في وسائل دفاعية أكثر فعالية وأقل تكلفة، مثل تطوير الليزر، الذي سيكون دفاعا أكثر فعالية وأقل تكلفة ضد الصواريخ والقذائف وقذائف الهاون على مسافات قصيرة وطويلة وضد الطائرات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار. وبالمقارنة بالليزر، فإن تكلفة "السهم" و"مقلاع داود" و "القبة الحديدية" هائلة ومن المستحيل الاحتفاظ بها في المخزون لبضعة أيام فقط.

7 جهل متغيرات الحرب

ولم يفهم هاليفي، حتى هجوم حماس، أن خصائص الحرب تغيرت تماما عن حروب الأعوام الثلاثة الماضية، ولذلك لم يشتر آلاف الطائرات الهجومية بدون طيار التي تصنع في إسرائيل وتباع في الخارج.

وبسعر طائرة "إف-35" الواحدة التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار، يمكن شراء 4 آلاف طائرة هجومية بدون طيار، في حين أن تكلفة الطائرة الواحدة لا تتجاوز 20 ألف دولار.

كما لم يشتر أسلحة نارية متعددة الفوهات ضد الطائرات التي تطلق بمعدل آلاف الرصاصات في الدقيقة، وفعاليتها ضد الطائرات بدون طيار عالية جدا. لقد استثمر في الطائرات بدلا من ذلك وتسبب في فقدان جيش الدفاع الإسرائيلي لقدرته على القتال في تعاون متعدد الأسلحة.

ورغم أن هاليفي تلقى كل هذه الفوضى من أسلافه، فإنه لم يفعل شيئا لتحسين الوضع. بل على العكس من ذلك، ففي عهده استمر وضع الجيش في التدهور.

8 ترك الجانب اللوجيستي للمدنيين

لقد تلقى هاليفي إرثا رهيبا. فقد انتقلت كل الأمور اللوجيستية والصيانة الخاصة بالجيش إلى أيدي مدنيين لم يكونوا قادرين على الرد على القوات عندما تعبر الحدود. وكان يتحمل مسؤولية الاهتمام بالأمر ولكنه لم يفعل شيئا. وبدلا من ذلك، استمر هاليفي في تجاهل الموقف. وسمح للقوات البرية بالقتال عبر الحدود والقتال في أراضي العدو لفترات طويلة من الزمن دون وقود أو ذخيرة أو طعام أو قطع غيار، وغيرها.

9 أزمة مقاتلين

لقد أدخل هاليفي الجيش الإسرائيلي في أخطر أزمة بشرية في تاريخه. وقد شمل ذلك تفكك نوعية وكمية أفراد الجيش. وقد ورث هاليفي هذا الوضع الصعب في نقص القوى العاملة من أسلافه، ولكن بدلا من معالجة المشكلة، عمل على تعميقها.

10 انتشار ثقافة الكذب

لقد عمل هاليفي على تعميق الفجوات في الثقافة التنظيمية المكسورة في الجيش (الافتقار إلى الانضباط، والفشل في التحقق من الأوامر، والافتقار إلى السيطرة والمراقبة، والفشل في تطبيق الدروس المستفادة، وعدم موثوقية التحقيقات). كما اتسعت بشكل كبير خلال فترة ولايته ثقافة الكذب داخل الجيش، وعدم وجود أوامر وإجراءات، والافتقار إلى الروتين السليم في الوحدات، وعدم الاستمرارية في تمرير العصا من قائد إلى قائد.

10 عدم التخطيط للدفاع والهجوم

خلال سنوات ولاية هاليفي، لم تكن هناك خطط دفاعية على طول حدود إسرائيل، وفي بعضها لم تكن هناك خطط هجومية أيضا، كما كانت الحال في غزة.

11 الغطرسة والأنانية

عدم تحمل المسؤولية، كان سمة القيادة العليا للجيش تحت قيادة هاليفي قبل الحرب. وقد أدى هذا إلى أسوأ فشل في تاريخ دولة إسرائيل وهو هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وتقول الصحيفة "ومن المعجزة أن حزب الله لم يشن حربا ضدنا في الشمال في الوقت نفسه الذي شنت فيه حماس حربا ضدنا. ولو هاجمنا حزب الله في ذلك الوقت، لكان وضعنا أسوأ بمئات المرات من وضعنا الحالي. ولتعرضنا لدمار شديد وخسائر فادحة في طول وعرض البلاد. ولم يكن بوسع أحد سوى الأميركيين إنقاذنا".

12 محاباة الأصدقاء

يعين هاليفي أصدقاءه قادة، ويقود الجيش وإسرائيل إلى التدهور. ويتلقى دعما غير محدود من صديقه الذي كان في نفس القارب معه واختار الغرق، غالانت نفسه.

إن هرتسي هاليفي هو مثال سيئ لرئيس الأركان، وقد فقد احترامه لذاته تماما من أجل الحفاظ على حياته المهنية. لقد حاول تأخير الأمر المحتوم، وبذلك عجّل من تراجع قدرة الجيش على الصمود. ورغم كل هذا، فإن هذا لا يؤثر عليه، فهو لا يحترمنا ويتمسك بمنصبه بكل قوته.