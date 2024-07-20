بايدن يصر على ترشحه رغم تكهنات بانسحابه

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الجمعة- تمسكه بالترشح لولاية رئاسية ثانية رغم تزايد التمرد داخل حزبه الديمقراطي على بقائه، وما أثاره هذا من تكهنات بإمكان انسحابه قبل انقضاء عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وقال بايدن البالغ 81 عاما في بيان مكتوب من منزله في ديلاوير حيث يتعافى من فيروس كورونا "المخاطر مرتفعة والخيار واضح. معا، سنفوز".

وتعهد بايدن الجمعة باستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل، مهاجما الرؤية "المتشائمة" للمستقبل التي قدّمها منافسه دونالد ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري وقبوله ترشيح الحزب رسميا.

لكن موقف بايدن المتحدي جاء مع انضمام 6 أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب وعضو آخر في مجلس الشيوخ إلى من يطالبونه علنا بالانسحاب من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مخاوف تتعلق بصحته وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وأعلن 4 من هؤلاء موقفهم في رسالة مشتركة حضّوا فيها بايدن على "تمرير الشعلة"، وبينهم أعضاء في المجمعات الانتخابية للسود واللاتينيين الذين ظلوا حتى الآن محافظين على ولائهم له.

ودعا نحو 25 ديمقراطيا في مجلس النواب و3 في مجلس الشيوخ بايدن إلى الانسحاب منذ المناظرة الرئاسية التي جمعته مع ترامب ووُصف أداؤه فيها "بالكارثي" إلى حد أن سلسلة من استطلاعات الرأي أظهرت أن المرشح الجمهوري في طريقه لاستعادة البيت الأبيض.

وصدرت أخيرا تقارير إعلامية تستند إلى مصادر مجهولة وتفيد بأن بايدن يضع خطة لخروج لائق في الأيام المقبلة، متقبلا تحذيرات كبار الديمقراطيين من أن وقته قد انتهى.

لكن حملته ردّت قائلة إنه رغم وجود بعض "التراجع" في الدعم، فإن بايدن لا يزال المرشح الأفضل.

فكرة الانسحاب

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مقربين من الرئيس الأميركي أنه يتقبل بشكل متزايد فكرة أنه قد لن يكون قادرا على الاستمرار في الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وذكرت الصحيفة أن مستشاري بايدن يعتقدون أنه لن يرغب بسحب ترشحه قبل زيارة نتنياهو لواشنطن، موضحين أنه لم يغير موقفه الرافض للانسحاب من الانتخابات حتى مساء الجمعة.

في السياق ذاته، قالت مصادر ديمقراطية متعددة مشاركة في حملات جمع تبرعات، لرويترز أمس الجمعة، إن العديد من حملات جمع التبرعات لإعادة انتخاب بايدن معلقة.

وأضافت المصادر أن بايدن كان يعتزم جمع الأموال في أوستن ودنفر وكاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن هذه الخطط أُجّلت، على الأقل في الوقت الحالي. وكانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية لكوفيد-19 يوم الأربعاء، لكنه قال أمس الجمعة إنه سيعود إلى الحملة الانتخابية هذا الأسبوع.

وقالت حملة بايدن إن حملاته لجمع التبرعات ستستمر كما هو مخطط لها، كما قال كيفن مونوز المتحدث باسم الحملة أمس الجمعة إن "مصادر رويترز غير صحيحة، ونتطلع إلى جدول مزدهر لجمع التبرعات".

وأفاد مصدر مطلع بأن الممثل الكوميدي السابق ديفيد ليترمان سيترأس حملة لجمع التبرعات لبايدن في منزل حاكم هاواي جوش جرين في غضون 10 أيام تقريبا، في مؤشر على مضي بايدن قدما.

إغلاق دفاتر الشيكات

وقالت المصادر ذاتها إن عددا من كبار المانحين "يغلقون دفاتر شيكاتهم" وسط تساؤلات عما إذا كان يجب أن يظل بايدن على رأس قائمة الحزب الديمقراطي، مستخدمين نفوذهم المالي لمطالبة بايدن بالانسحاب من سباق الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، ربما لمصلحة نائبته كامالا هاريس.

وكانت الحملة تأمل جمع نحو 50 مليون دولار من التبرعات الكبيرة في يوليو/تموز لصندوق بايدن فيكتوري، لكنها كانت في طريقها لجمع أقل من نصف هذا الرقم حتى أمس الجمعة، وفقا لمصدرين مطلعين على جهود جمع التبرعات.

وقال أحد مموّلي حملة الساحل الشرقي الرئيسيين "هناك كثير من المانحين الذين قالوا إنهم لن يضعوا سنتا آخر في هذا السباق. والسؤال هو: إذا بقي بايدن في السباق، فهل سيعودون؟".

وجمع بايدن 28 مليون دولار في ليلة واحدة في يونيو/حزيران في حفل لجمع التبرعات في هوليود استضافه الممثل جورج كلوني الذي حث بايدن في وقت لاحق على إنهاء حملته.

وذكر مسؤول في حملة بايدن -لرويترز- أن الحملة لديها 10 حملات لجمع التبرعات في جدولها لهذا الشهر.