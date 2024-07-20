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حياة من رحم الموت.. أطباء ينقذون جنينا بعد استشهاد والدته بغزة

A newborn lies in an incubator at Shifa hospital in Gaza City June 12, 2017. REUTERS/Mohammed Salem
الاحتلال الإسرائيلي استهدف والدة الجنين في غارة على قطاع غزة (رويترز-أرشيف)
20/7/2024-|آخر تحديث: 20/7/202412:06 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بأن الأطباء نجحوا في إنقاذ جنين من رحم والدته "الشهيدة".

واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى شهـيدة حاملا في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها.

وقال المستشفى، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل شهيدة حاملا في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد استهداف الاحتلال لمنزلها، وتم تحويلها فورا إلى قسم العمليات".

ووفق المستشفى، فقد "باشر أطباء النساء والولادة بعملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين الذي ولد حيا وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى".

وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية "حرب الإبادة" على قطاع غزة حتى اليوم.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 128 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

المصدر : الألمانية + مواقع التواصل الاجتماعي