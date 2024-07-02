4 شهداء بقصف مسيّرة للاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال أن طائرة قصفت خلية في نور شمس بطولكرم أثناء قيامهم بوضع عبوة ناسفة.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الطيران الحربي للاحتلال قصف "خلية مسلحين" في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأعلن جيش الاحتلال الاثنين مقتل جندي وإصابة ضابط في وحدة المستعربين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم، وبذلك يرتفع عدد قتلاه إلى 672، بينهم 7 في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى خلال 5 أيام فقط قتل قائد فرقة قناصة وجندي وإصابة 17 جنديا، بانفجار عبوات ناسفة في كل من طولكرم وجنين.