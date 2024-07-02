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عاجل| مسؤولون أميركيون مستقيلون: سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي

2/7/2024-|آخر تحديث: 2/7/202411:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بيان لـ12مسؤولا حكوميا أميركيا استقالوا احتجاجا على حرب غزة:

  • سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي.
  • الغطاء الأميركي لإسرائيل وتدفق السلاح تواطؤ في عمليات القتل والتجويع في غزة.
  • السياسة المتعنتة بشأن غزة تهدد الولايات المتحدة وحياة جنودنا ودبلوماسيينا.
  • سياسة الإدارة تجاه غزة تقوض مصداقيتنا في جميع أنحاء العالم.
  • سياساتنا الحالية في غزة تضر بالفلسطينيين وإسرائيل والأمن القومي الأميركي.
المصدر : الجزيرة