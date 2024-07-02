عاجل| مسؤولون أميركيون مستقيلون: سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي
2/7/2024-|آخر تحديث: 2/7/202411:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)
بيان لـ12مسؤولا حكوميا أميركيا استقالوا احتجاجا على حرب غزة:
- سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي.
- الغطاء الأميركي لإسرائيل وتدفق السلاح تواطؤ في عمليات القتل والتجويع في غزة.
- السياسة المتعنتة بشأن غزة تهدد الولايات المتحدة وحياة جنودنا ودبلوماسيينا.
- سياسة الإدارة تجاه غزة تقوض مصداقيتنا في جميع أنحاء العالم.
- سياساتنا الحالية في غزة تضر بالفلسطينيين وإسرائيل والأمن القومي الأميركي.
المصدر : الجزيرة