عاجل| مسؤولون أميركيون مستقيلون: سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي

بيان لـ12مسؤولا حكوميا أميركيا استقالوا احتجاجا على حرب غزة:

سياسة بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي.

الغطاء الأميركي لإسرائيل وتدفق السلاح تواطؤ في عمليات القتل والتجويع في غزة.

السياسة المتعنتة بشأن غزة تهدد الولايات المتحدة وحياة جنودنا ودبلوماسيينا.

سياسة الإدارة تجاه غزة تقوض مصداقيتنا في جميع أنحاء العالم.

سياساتنا الحالية في غزة تضر بالفلسطينيين وإسرائيل والأمن القومي الأميركي.