شاهد.. الجيش السوداني يعلن تحرير 20 امرأة في أم درمان

أعلن أفراد بالجيش السوداني اليوم الثلاثاء تحرير 20 امرأة من قبضة قوات الدعم السريع بمنطقة أم بدة السبيل في أم درمان إحدى المدن الثلاث التي تتكون منها العاصمة السودانية الخرطوم.

ونشر أفراد الجيش مقطع فيديو يظهر بعضا منهم يكبرون احتفالا بتحرير النسوة اللاتي ظهرت إحداهن وسط جموع الجنود مبتهجة بعملية الجيش.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) معارك خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.