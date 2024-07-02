دبلوماسي روسي ردا على ترامب: حرب أوكرانيا لا تنتهي في يوم

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "أزمة أوكرانيا لا يمكن أن تحل في يوم واحد"، وذلك ردا على سؤال عن تصريحات متكررة صدرت عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مفادها أن بمقدوره إنهاء الحرب خلال 24 ساعة إذا أصبح رئيسا لأميركا مرة أخرى.

وأضاف نيبينزيا في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بمناسبة بدء الرئاسة الروسية لدورة مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز الجاري أن ترامب لا يستطيع حل الأزمة الأوكرانية في يوم واحد، مشيرا إلى أن الحرب كان من الممكن أن تنتهي في أبريل/نيسان 2022 في إسطنبول عندما كانت روسيا وأوكرانيا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق.

وألقى المسؤول الروسي باللوم على داعمي أوكرانيا الغربيين لعرقلة اتفاق السلام في ذلك الوقت، والطلب من كييف مواصلة محاربة روسيا.

وأضاف نيبينزيا "الآن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يركض مع ما يسمى بخطة السلام التي، بالطبع، ليست خطة سلام ولكنها مزحة"، وقال إنه يجب أن يكون "واقعيا، وأن يأخذ في الاعتبار ما حدث من تطورات ميدانية". وحذر من أنه كلما أصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا على الأرض، أصبحت الدبلوماسية أكثر صعوبة لإنهاء الحرب.

وأشار إلى عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وبدء المفاوضات إذا بدأت كييف في سحب قواتها من المناطق الأربع التي ضمتها موسكو عام 2022 (وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) وتخلت عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). ورفض زيلينسكي عرض بوتين، ووصفه بأنه "مخالف للمنطق".

وردا على تصريحات المندوب الروسي، قال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لترامب لرويترز "الرئيس ترامب أكثر رجل دولة ومفاوض يتمتع بالكفاءة والفاعلية في التاريخ وسيحل هذا الصراع عندما ينتخب".

وكان ترامب قال في مايو/أيار 2023 إنهم "يموتون -الروس والأوكرانيين- أريدهم أن يتوقفوا عن الموت. وسأفعل ذلك خلال 24 ساعة".

وسبق أن قال إنه إذا كان في الولايات المتحدة "رئيس حقيقي" يحترمه الرئيس الروسي لم تكن موسكو لتغزو أوكرانيا من الأصل في فبراير/شباط 2022″.

وخلال مناظرة رئاسية مع الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي، قال ترامب "سأصل لتسوية للحرب بين بوتين وزيلينسكي لدى انتخابي رئيسا قبل أن أتسلم المنصب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. ستكون الحرب قد انتهت، وسأسوي الأمر بسرعة قبل أن أتسلم المنصب".

محادثات أوكرانية أميركية

في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف سيجري في واشنطن اليوم الثلاثاء محادثات مع نظيره الأميركي لويد أوستن بشأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

ووفقا لنص نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، قالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين "سيبحث الوزير أوستن مع الوزير عمروف التعاون الدفاعي الثنائي وقضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وتأتي المحادثات بعد أن جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مطلع الأسبوع مناشدته لحلفاء كييف للحصول على مزيد من الأسلحة بعد أن أودت غارة جوية روسية على منطقة زابوريجيا الأوكرانية بحياة 7 أشخاص.

المعروف أن الولايات المتحدة هي أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الحرب التي شنتها روسيا عليها في فبراير/شباط 2022.

وقدمت إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار منذ عام 2022. وقالت الإدارة الأميركية في الأسبوع الماضي إنها ستمد أوكرانيا بأسلحة وذخائر بقيمة 150 مليون دولار.