توقعات بتغيير وزراء المالية والخارجية والتموين في الحكومة المصرية الجديدة

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام مصرية بأن التشكيل الوزاري الجديد في مصر سيشمل تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين، في ظل توقعات بأداء الحكومة الجديدة اليمين غدا الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن تلك التوقعات نقلها التلفزيون المصري الرسمي وقنوات محلية، مشيرة إلى أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية خلفا لسامح شكري، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.

وأضافت أن أحمد كجوك سيتولى حقيبة المالية بعد أن كان يشغل منصب نائب وزير المالية محمد معيط منذ 2018، ولعب دورا يوصف بالمهم في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.

كما ذكرت تلك التقارير أنه من المتوقع أن يتولى شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، منصب وزير التموين خلفا لعلي المصيلحي.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الماضي رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبول السيسي استقالة حكومة مدبولي (52 عاما)، الذي يعد ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي بعد إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.

وبحسب البيان الصادر حينها عن الرئاسة المصرية، أوكل السيسي إلى مدبولي مهمة تشكيل حكومة من ذوي "الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة" لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

من 5 قروش إلى 20 قرش.. #مصر ترفع سعر الخبز المدعوم 300% اعتبارًا من أول يونيو pic.twitter.com/RxG2X0qHid — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 29, 2024

وأضاف البيان أن التكليفات تشمل أيضا مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وسبق ذلك قرار من حكومة مدبولي برفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من يونيو/حزيران، وهو ما أثار انتقادات ناشطين على منصات التواصل المصرية.