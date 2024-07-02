تحذيرات أميركية من إعصار "كارثي" يقترب من جامايكا

حذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير -في وقت متأخر أمس الاثنين- من أن قوة الإعصار "بيريل" الذي يضرب شرق منطقة الكاريبي بلغت أعلى فئة على مقياس الأعاصير المؤلف من 5 فئات.

وأضاف المركز أن الإعصار رُصد على بعد نحو 1355 كيلومترا إلى الشرق والجنوب الشرقي من جاميكا برياح سرعتها 260 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز في بيان "بيريل أصبح الآن إعصارا كارثيا من الفئة الخامسة"، مضيفا أن من المتوقع أن يجلب رياحا تهدد الحياة وارتفاعا كبيرا لأمواج البحر في جامايكا.

وبحسب المركز، فإن جزيرة كارياكو في غرينادا تعرضت لضربة مباشرة من الجدار البالغ الخطورة لعين الإعصار، مع رياح مستدامة تزيد سرعتها على 150 ميلا في الساعة.

كما شهدت الجزر القريبة، بما في ذلك سانت فنسنت وجزر غرينادين، رياحا كارثية وعواصف مهددة للحياة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وفي الشهر الماضي، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية حدوث نشاط أعاصير غير معتاد في المحيط الأطلسي في 2024، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع درجات حرارة المحيط إلى مستوى أوشك أن يكون غير مسبوق.