اقتحامات جديدة للاحتلال بالضفة واشتباكات في بلاطة وطوباس

نفذت القوات الإسرائيلية -فجر اليوم الثلاثاء- اقتحامات جديدة بعدة مناطق في الضفة الغربية، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، واعتقل عددا من الشبان.

في حين أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجديدة بمدينة طوباس في الضفة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر جانبا من هذه الاشتباكات.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم عايدة في بيت لحم، وبلدات سلواد (شمال شرق رام الله) والزبابدة (جنوب جنين) والسموع (جنوب الخليل).

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم -في وقت متأخر من مساء أمس- مخيم العروب شمال الخليل، وقالت المصادر الفلسطينية إن شبانا اشتبكوا مع القوات المقتحمة للمخيم.

تغطية صحفية: جانب من الاشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط الجديدة بمدينة طوباس pic.twitter.com/cHCje2EOlR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 2, 2024

إصابات بالرصاص والغاز

وأصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم العروب، حسب ما أوردته مواقع إخبارية فلسطينية.

كما أصيب طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر (شمال الخليل).

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، خلال اقتحامهم البلدة، مما تسبب بإصابة طفل (17 عاما) بعيار حي في قدمه، نقل إثرها إلى عيادة طبية، وقد وصفت حالته بالمتوسطة.

وأضاف عوض أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال، وقد تم علاجهم ميدانيا.

وأمس، استشهد طفل فلسطيني وامرأة وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

ومن ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في طولكرم.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال صعّد بشكل ملحوظ، منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من حملة الاقتحامات والاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين بالضفة. كما كثف المستوطنون اعتداءاتهم على أهالي الضفة وممتلكاتهم.

وقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين بالضفة أكثر من 546 شهيدا، إضافة إلى نحو 5200 جريح، فضلا عن اعتقال 9170 شخصا، وفق جهات رسمية فلسطينية.