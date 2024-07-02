الرئيس الصيني يصل إلى كازاخستان لحضور قمة إقليمية

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إلى كازاخستان في إطار جولة يحضر خلالها الاجتماع الـ24 لمجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة أستانا، مع القيام بزيارة رسمية إلى طاجيكستان.

وذكرت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية الرسمية أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الكازاخي رافقتا طائرة شي لدى دخولها المجال الجوي لهذا البلد، وقالت إن الوفد المرافق للرئيس يضم وزير الخارجية وانغ يي وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني تساي تشي.

وبحسب شينخوا، فإن شي يقوم بهاتين الزيارتين تلبية لدعوة من كل من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان.

والأعضاء الدائمون في منظمة شنغهاي هم كازاخستان والهند والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وقد انضمت إليهم العام الماضي إيران.

وهذا العام، من المتوقع أن تصبح روسيا البيضاء أو ما تعرف بـ"بيلاروسيا" أيضًا عضوًا في المنظمة، وفق قرار أُعلن عنه خلال قمّة منظمة شنغهاي التي استضافتها الهند افتراضيا في 2023.

والاثنين، أكد ماو نينغ -المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية- أن قمة منظمة شنغهاي هذا العام ستساعد في تعزيز التوافق بين جميع الأطراف ونشر الأمن والاستقرار والتنمية في الدول الأعضاء، فضلا عن إشاعة السلام المستدام والرخاء المشترك في العالم.

وكثفت بكين مؤخرا جهودها الدبلوماسية في آسيا الوسطى، إذ دعا الرئيس الصيني إلى بناء علاقات اقتصادية أعمق في قمة استضافتها الصين في مايو/أيار الماضي وحضرها زعماء العديد من دول المنطقة.