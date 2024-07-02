الاحتلال يكثف قصف خان يونس وتقارير إسرائيلية عن "حدث صعب" بغزة

كثف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قصف خان يونس تمهيدا لعملية عسكرية جديدة لوّح بشنّها في المدينة، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن "حدث صعب" تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة.

فبعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان المناطق الشرقية لخان يونس بضرورة إخلائها بذريعة إطلاق صواريخ من داخلها باتجاه مستوطنات في غلاف غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم غارات مكثفة على مناطق عدة في المدينة.

وعلى مدى ساعات، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة لغارات جوية وأحزمة نارية. ونشرت مواقع فلسطينية صورا تظهر القصف العنيف خلال الليل.

وقال مراسل الجزيرة إن القصف استهدف مناطق بينها قيزان رشوان في الجنوب ومفرق المطاحن في الشمال وعبسان الكبيرة في الشرق، وأسفر عن شهداء وجرحى.

وأفادت قناة الأقصى الفلسطينية قبيل فجر اليوم بوصول 8 شهداء وأكثر من 30 جريحا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة.

🔴 عشرات العائلات تفترش الشوارع بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنىب قطاع غزة الأطفال لا مأوى لهم وهذه صورهم !! pic.twitter.com/WawgN3qz0h — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 1, 2024

ودفع التهديد الإسرائيلي بشن عملية عسكرية جديدة أعدادا كبيرة من السكان إلى النزوح من المناطق الشرقية لخان يونس.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي النازحين وهم يمضون الليل في الشوارع.

وبالإضافة إلى خان يونس، استهدف القصف الإسرائيلي الليلة الماضية مناطق أخرى بوسط وجنوب قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إن الغارات أسفرت عن شهداء وجرحى في مخيم النصيرات.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال حلقت الليلة بكثافة في سماء مدينة غزة ووسط القطاع، وذلك بالتزامن مع أنباء عن عملية نوعية للمقاومة في محور نتساريم.

كما قالت مصادر فلسطينية إن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق بمدينة رفح. وكان القصف الإسرائيلي على القطاع أمس قد أسفر عن أكثر من 20 شهيدا.

إخلاء المرضى

وقد شهد مستشفى غزة الأوروبي، آخر المستشفيات العاملة في محافظة خان يونس، إخلاء للمرضى والنازحين والمعدات الطبية، وذلك بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء المناطق والأحياء الشرقية.

وأظهرت مشاهد مصورة عمليات إخلاء لأقسام كاملة في مستشفى غزة الأوروبي شملت أقسام المرضى وخيام النازحين الذين حضّروا أغراضهم تمهيدا للانتقال نحو مناطق إيواء جديدة، كما عملت الفرق الطبية على نقل الأجهزة والمعدات الضرورية إلى مستشفى ناصر.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن على السكان والنازحين في مناطق القرارة وبني سهيلا وعبسان وخزاعة والفخاري والشوكة والنصر الإخلاء بشكل فوري.

ويقع مستشفى غزة الأوروبي ضمن هذه المناطق التي تلقت التعليمات الإسرائيلية.

🚨 مصادر عبرية: – حدث أمني معقد في #النصيرات وسط غزة قتيل وإصابة عدد من جنود الجيش – يتم إخلاؤهم من قبل المروحيات تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف – استنفار واسع في سلاح الجو جراء حدث مركب جارٍ على محور #نتساريم العسكري وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/GCkr3Qc26x — المؤسسة الفلسطينية للإعلام – فيميد (@FimedAr) July 1, 2024

معارك غزة

على صعيد آخر، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن "حدث صعب ومركب" في غزة، وذلك وسط أنباء عن تعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته لها المقاومة في محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع.

ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن موقع إسرائيلي، أن مروحيات إسرائيلية هبطت في وقت مبكر اليوم في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.

كما أفادت تقارير بوصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.

ونشرت مواقع فلسطينية صورا لسيارات إسعاف إسرائيلية في ساحة مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان لاستقبال الجنود الذين سينقلون إليه على متن المروحيات.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن قوة إسرائيلية حوصرت في كمين بقطاع غزة وتم إنقاذها، وإن عددا من الجنود أصيبوا في العملية.

وكثفت المقاومة الفلسطينية هجماتها على قوات الاحتلال في محور نتساريم الذي تقول تقارير إسرائيلية إن الجيش سيبقي على قوات فيه في المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، تستمر المعارك المباشرة بين قوات الاحتلال والمقاومة وسط كثافة عالية في العمليات التي تنفذها كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن مقتل جندي واصابة 9 في معارك برفح جنوبي قطاع غزة، وقال إن الجنود كانوا داخل مبنى مفخخ وإن إصابة أحدهم خطيرة.

وتحدث جيش الاحتلال عن تدمير نفق بطول كيلومتر وسط قطاع غزة، كما زعم القضاء على نحو 100 مقاتل فلسطيني وتدمير أكثر من 100 مبنى تستخدمها المقاومة.