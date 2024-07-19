مقتل قيادييْن لبنانييْن وضابط إسرائيلي بالقصف المتبادل

أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة المطلة وسهل الحولة صباح اليوم الجمعة بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، في حين أُعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي بالجولان المحتل وقيادييْن في حزب الله وكتائب القسام في لبنان خلال تبادل القصف الصاروخي بين الجانبين.

وأعلن حزب الله مهاجمته أهدافا إسرائيلية عدة قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي تلال كفر شوبا المحتلة.

وقال الحزب إنه هاجم بالمسيّرات قاعدة فيلون قرب صفد ردا على ‏الاغتيالات الإسرائيلية في لبنان.

كما استهدف الحزب دبابة ميركافا بصاروخ موجه في موقع حدب يارين العسكري.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل ضابط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لحزب الله على الجولان قبل أسبوعين.

قصف إسرائيلي

في المقابل، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان "استشهاد شخصين وإصابة 12 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة صفد البطيخ"، ونعى حزب الله علي معتوق الذي قضى في الغارة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني قوله إن الغارة الإسرائيلية استهدفت قائدا ميدانيا في حزب الله، مشيرا إلى أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صواريخ عدة على مبنى من 3 طوابق في بلدة صفد البطيخ، مما أدى إلى تدميره وتضرر عدد من المباني المجاورة.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرات حربية إسرائيلية قتلت علي جعفر معتوق قائد وحدة ميدانية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وقائدا آخر كان برفقته.

وأضاف المتحدث العسكري أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مقر قوة الرضوان الذي كان يقيم فيه عناصر من حزب الله في منطقة الجميجمة، إضافة إلى مقر آخر للحزب بمنطقة مجدل سالم جنوبي لبنان.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى حزب الله منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 372 جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

بدورها، نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد جبارة أحد قادتها الميدانيين في لبنان، وقالت إنه استُشهد في عملية اغتيال بغارة إسرائيلية في منطقة البقاع الغربي.

من جهتها، نعت الجماعة الإسلامية في لبنان في بيان القيادي محمد جبارة، وقالت إن "الجريمة الجبانة لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود.