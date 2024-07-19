مجازر في غزة والنصيرات وقوات الاحتلال تفجر مباني برفح

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في مجازر إسرائيلية جديدة بمدينة غزة ومخيم النصيرات (وسط)، في حين نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة أبو شكيان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح قصفا مدفعيا متقطعا، في حين أطلقت الآليات الإسرائيلية النار تجاه مناطق جنوب شرق مخيم البريج.

وفي مدينة غزة، استشهد وأصيب العشرات في قصف جوي إسرائيلي استهدف حيي التفاح والزيتون.

وكذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط معبر إيرز وشمال منطقة قليبو وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط وإطلاق نار من الآليات المتمركزة شمال وشرق الحدود.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة أوقعت أكثر من 54 شهيدا، وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، إضافة إلى 95 مصابا.

وقالت الوزارة إن إجمالي الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب وصل إلى 38 ألفا و848 شهيدا، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 98 ألفا و459 مصابا.

نسف منازل

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مبانٍ سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات متفرقة مع الفصائل الفلسطينية.

ونفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا ومتجددا على مناطق وسط وغرب مدينة رفح، وتركز على الحي السعودي غربي المدينة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أحياء الفخاري ومعن وعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس (جنوب) بشكل مكثف، واستهدفت منزلا يعود لعائلة "قديح" دون وقوع إصابات، وسط إطلاق نار مكثف.

عمليات للمقاومة

في المقابل، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بصواريخ 107 قصيرة المدى مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل وإصابة جنود إسرائيليين في محور نتساريم، إثر قصفهم بقذائف الهاون، وأكدت أن مروحيات قامت بنقلهم.

وقالت القسام إنها استهدفت في عملية مشتركة مع سرايا القدس جنود الاحتلال في حي الشجاعية بغزة.

من جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها، بالاشتراك مع كتائب القسام، جنودا إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد أثناء محاولتهم التوغل في حي الشجاعية بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.